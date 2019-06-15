У Зеленского хотят перезапустить судебную реформу

Зеленский создал экспертную группу для оценки результатов проведенной реформы.

В Администрации президента недовольны судебной реформой, которую провели предшественники, ведь в последнее время уже реформированные суды принимают решения, которые противоречат законодательству. Поэтому в АП решили сделать ревизию реформы и, возможно, перезапустить ее.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы АП Руслана Рябошапки.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не является высоким. Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая происходила под контролем Администрации бывшего президента Украины", - говорится в заявлении.

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Рябошапка сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

"Как и все украинское общество, мы ожидаем быстрой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения", - отметил Рябошапка.