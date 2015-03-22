МИД Украины: РФ не дает официальной информации о гибели Януковича-младшего
16:53, 22 марта 2015Общество
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Российская сторона пока не предоставила официальную информацию по запросу Министерства иностранных дел (МИД) Украины о возможной гибели Виктора Януковича-младшего на Байкале.
У МИДа нет официальной информации о гибели Януковича-младшего \ emaidan.com.ua
Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис.
"Официальной информации российской стороны нет. Пока ничего не дают – обещают в понедельник-вторник. Пока информация путанная - официальной пока нет", - отметил спикер МИД.
Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич подтвердил гибель Виктора Януковича-младшего.
Отметим, что ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел сегодня на озере Байкал в Иркутской области.
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