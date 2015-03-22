МИД Украины: РФ не дает официальной информации о гибели Януковича-младшего

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис.

"Официальной информации российской стороны нет. Пока ничего не дают – обещают в понедельник-вторник. Пока информация путанная - официальной пока нет", - отметил спикер МИД.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич подтвердил гибель Виктора Януковича-младшего.

Отметим, что ряд СМИ сообщили, что инцидент произошел сегодня на озере Байкал в Иркутской области.