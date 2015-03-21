В Волновахе расстреляли сотрудника СБУ

14:34, 21 марта 2015
Война
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Как сообщил глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин, пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи

Фото УНИАН

На одной из улиц Волновахи (Донецкая обл.) сегодня, 21 марта, неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ.

Как сообщил глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин, пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи.

"В результате совместной работы сотрудников ГУМВД Украины в Донецкой области и СБУ личности преступников установлены", - отметил Аброськин.

По его словам, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на их задержание.

Допис by Vyacheslav Abroskin.
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