В Волновахе расстреляли сотрудника СБУ

На одной из улиц Волновахи (Донецкая обл.) сегодня, 21 марта, неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ.

Как сообщил глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин, пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи.

"В результате совместной работы сотрудников ГУМВД Украины в Донецкой области и СБУ личности преступников установлены", - отметил Аброськин.

По его словам, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на их задержание.