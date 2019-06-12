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Комиссар Совета Европы по правам человека планирует посетить оккупированный Крым

09:46, 12 июня 2019
Общество
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Дуня Миятович заявляет, что планирует посетить оккупированный Россией Крым / tengrinews.kz

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Об этом говорится в сообщении комиссара в Facebook.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить», - сказала Миятович.

По ее словам, «существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове».

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Теги: #Крым#Миятович