Комиссар Совета Европы по правам человека планирует посетить оккупированный Крым
09:46, 12 июня 2019Общество
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Миятович подчеркивает, что визит еще окончательно не подтвержден.
Дуня Миятович заявляет, что планирует посетить оккупированный Россией Крым / tengrinews.kz
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявляет, что планирует посетить оккупированный Россией Крым.
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Об этом говорится в сообщении комиссара в Facebook.
«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить», - сказала Миятович.
По ее словам, «существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове».
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