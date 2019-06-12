Комиссар Совета Европы по правам человека планирует посетить оккупированный Крым

Миятович подчеркивает, что визит еще окончательно не подтвержден.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявляет, что планирует посетить оккупированный Россией Крым.

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Об этом говорится в сообщении комиссара в Facebook.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить», - сказала Миятович.

По ее словам, «существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове».