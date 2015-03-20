На Луганщине поймали злоумышленницу из "полицайской добровольческой народной дружины ЛНР"

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов террористической организации "ЛНР", которые передавали боевикам данные о силах АТО в Попаснянском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жительница Рубежного сотрудничала непосредственно с боевиками незаконного вооруженного формирования "Восток-13". Она передавала террористам информацию о дислокации и перемещении украинской военной техники. Полученные данные боевики использовали для обстрела позиций украинских военных, в результате чего страдало и мирное население.

Установлено, что задержанная ранее входила в так называемую "полицайскую добровольческую народную дружину ЛНР". Основной задачей этой преступной организации было выявление среди жителей Рубежного патриотически настроенных граждан. Судьба многих жителей в результате до сих пор неизвестна.

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Другого информатора террористической организации "ЛНР" СБУ задержала на одном из блокпостов в зоне АТО в Луганской области. Этот житель Попаснянского района регулярно выезжал на подконтрольную украинским властям территорию. Во время поездок по указанию главарей террористов он фиксировал размещение блокпостов, виды вооружения и количество личного состава ВСУ.

Во время осмотра автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, сотрудники спецслужбы выявили и изъяли гранату РГД-5 и десятки патронов к пистолету Макарова.

В отношении обоих информаторов террористов открыты уголовные производства. Продолжаются оперативно-следственные действия.