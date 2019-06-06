Активисты заявили о слежке и обысках со стороны полиции перед заседанием суда по делу Гандзюк

Сегодня Покровский райсуд Днепропетровской области объявил приговоры 5 фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Полиция следила и обыскала активистов, ехавших из Днепра в Покровск на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

«Полиция следила за автомобилем, на котором из Днепра ехали активисты на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Авто остановили и задержали, также изъяли "на экспертизу", а фактически украли, личные вещи», - отмечается в сообщении.

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В то же время активисты отметили, что все изъятые вещи являются «законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические фаера, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета».

Также сообщается, что «особенно живо искали баннер" AvakOFF", который активисты изготовили на акцию два дня назад».

Кроме того, активисты отметили, что месяц назад уже обнаруживали слежение за собой со стороны руководства уголовного розыска Днепра.

«Также были задержания и обыски активистов, во время которых не выявили ничего незаконного», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вьячеслва Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Сегодня, 6 июня, Покровский райсуд Днепропетровской области огласил им приговоры.

Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.