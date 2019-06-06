В ГПУ отреагировали на приговоры по делу Гандзюк

Осужденные получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Пятеро обвиняемых в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк получили сроки заключения, а досудебное расследование в данном уголовном производстве в отношении организаторов преступления продолжается.

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Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Сегодня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, а также назначил им наказание. Пятеро осужденных обвинялись в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, совершенного способом, носящим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшей на заказ и по предварительному сговору лиц, что привело к смерти жертвы", - рассказала она.

Как уточнила Сарган, координатора покушения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, непосредственного нападавшего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Другие участники нападения Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов - 3 года. Обвиняемые также обязаны уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных расходов.

Одновременно Сарган заверила, что ГПУ принимает меры для скорейшего окончания расследования и направления обвинительного акта в отношении организаторов преступления в суд.

"Как неоднократно отмечал генпрокурор Юрий Луценко, заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк будут наказаны, как и исполнители преступления", - резюмировала Сарган.