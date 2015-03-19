Журналисты Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на Путина (фото)

14:17, 19 марта 2015
Общество
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Известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo в свежем выпуске посвятило разворот карикатурам на президента России Владимира Путина.

Facebook

Страницы с карикатурами в Facebook опубликовал блогер Рустем Адагамов.

"Весь мир любит Путина" - такой заголовок помещен на развороте издания.

В центре страницы красуется Путин с собором Василия Блаженного на голове.

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Рядом изображены крест с эмблемой ФСБ, а также "Газпром" в виде гигантского спрута. Изображена также сцена с Марин Ле Пен и Жераром Депардье.

Внизу страницы нарисованы окровавленные тела людей, чьи смерти связывают с жестокой политикой Кремля.

публикацияРустема Адагамова.
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