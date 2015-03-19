Журналисты Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на Путина (фото)
14:17, 19 марта 2015Общество
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Известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo в свежем выпуске посвятило разворот карикатурам на президента России Владимира Путина.
Внизу страницы нарисованы окровавленные тела людей / Facebook
Страницы с карикатурами в Facebook опубликовал блогер Рустем Адагамов.
"Весь мир любит Путина" - такой заголовок помещен на развороте издания.
В центре страницы красуется Путин с собором Василия Блаженного на голове.
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Рядом изображены крест с эмблемой ФСБ, а также "Газпром" в виде гигантского спрута. Изображена также сцена с Марин Ле Пен и Жераром Депардье.
Внизу страницы нарисованы окровавленные тела людей, чьи смерти связывают с жестокой политикой Кремля.
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