Журналисты Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на Путина (фото)

Страницы с карикатурами в Facebook опубликовал блогер Рустем Адагамов.

"Весь мир любит Путина" - такой заголовок помещен на развороте издания.

В центре страницы красуется Путин с собором Василия Блаженного на голове.

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Рядом изображены крест с эмблемой ФСБ, а также "Газпром" в виде гигантского спрута. Изображена также сцена с Марин Ле Пен и Жераром Депардье.

Внизу страницы нарисованы окровавленные тела людей, чьи смерти связывают с жестокой политикой Кремля.