Календарь свадеб на июнь 2019 года: благоприятные и неблагоприятные дни для свадьбы в июне

Выбрав самый благоприятный день для свадьбы, можно избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим избранником.

В Лунном календаре свадеб на июнь 2019 года различные события оказывают определенное действие на свадьбу и дальнейшую жизнь в браке. Выбрав самый благоприятный день для свадьбы, Вы сможете избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером.

У народной мудрости есть своя характеристика каждого месяца с точки зрения благоприятности для свадьбы. Июнь, например, считается подходящим временем для создания семьи.

Календарь свадеб на июнь:

6 июня (Вознесение Господне), 16 июня (Троица) и последняя неделя неудачены для выбора свадебной даты, так как уже 24-го числа начнется Апостольский пост, который захватит и первую декаду июля. Согласно астрологическим прогнозам, молодожены, поженившиеся в период с 17 по 20 июня, никогда не расстанутся, а их взаимная любовь с каждым годом будет только крепчать. По лунному календарю в течение этих дней луна будет идти на убыль, что может заставить насторожиться. Но астрологи успокаивают, говоря, что таким образом луна заберет из жизни супругов весь негатив.

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2019:

Благоприятными днями для бракосочетания в этом месяце станут 2, 8, 9, 12, 15, с 17 по 20 число, 23.

Неблагоприятные дни для свадьбы в июне 2019:

Решившим пожениться в июне следует учесть, что 3, 6, 7, 10, 11, 16, 21, 22, с 24 по 30 число станут неблагоприятными для свадьбы.

Приметы на свадьбу в июне:

После не слишком «благоприятного» мая, бракосочетание в первый месяца лета обещает молодоженам «сладкую медовую» семейную жизнь. В народе парам, которые часто ссорятся-мирятся, даже рекомендуют жениться в июне, чтобы сгладить «острые углы» своих семейных отношений.

Приметы о свадьбе в июне говорят, что у пары, поженившейся в этот период, вся жизнь будет похожа на медовый месяц. Отношения будут искренними, нежными и пылкими одновременно. Между мужем и женой не угаснут те чувства, которые преобладали до свадьбы, с каждым годом они будут множиться и разгораться с новой силой. Приметы свадьбы 1 и 2 июня гласят о создании крайне благоприятного и крепкого брака.

Если в день свадьбы в июне идет дождь, то он сулит молодоженам крепкую семью. Муж и жена будут идти по жизни рука об руку, работая над своими отношениями. В доме всегда будет достаток и благополучие. Если на июньскую свадьбу погода порадовала солнцем и высокой температурой, то жизнь супругов будет наполнена яркими красками. Множество позитивных событий, будоражащие чувства и прочие приятные дополнения к семейной жизни гарантированы. Однако стоит учесть, что яркими могут быть не только положительные, но и отрицательные эмоции.

Если в день июньской свадьбы дует сильный ветер, то и отношения между супругами будут такими же. На их пути будет множество препятствий, и только от их силы воли зависит, смогут ли они все преодолеть. Муж и жена должны трепетно относиться к своей семье, тогда никакие соблазны не собьют их с намеченного пути. Даже если будущие молодожены не слишком суеверные, то июнь – это один из самых подходящих месяцев для свадьбы.

Венчание в июне:

Для тех, кто планирует не только роспись, но и обряд венчания, месяц июнь не самый удачный. На него выпадают Троицкий и Петров посты, поэтому найти благоприятные дни для росписи и венчания в один день бывает сложно. Если жених и невеста планируют венчание, то им нужно заранее проверить православный календарь. Например, в 2019 году июнь практически не подходит для свадьбы с венчанием, благоприятны только первые три дня месяца. В них отсутствует пост, и можно без зазрения совести веселиться. А с 4 июня начинается многодневный Петров пост, который продлится почти до середины июля. В это время венчания в церкви не проводятся.

Суеверия на свадьбу в июне:

У наших предков были свои представления о том, какие месяцы можно считать благоприятными для свадьбы. Что касается июня, то он идеально подходил для бракосочетания, но только до 20 числа. Именно в это время года день был максимально длинным, то есть солнце с каждым днем прибывало и чуть дольше радовало людей своим теплом. После 20 июня свадьбу старались не играть до осени, поскольку небесное светило шло на убыль, да и полевые работы занимали много времени. После принятия христианства стали действовать новые законы. В частности, стараются не играть свадьбу и в целом не веселиться на великие церковные праздники, за редкими исключениями.