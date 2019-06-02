Один из епископов ПЦУ обвинил Филарета в «бунтарстве»

Он призвал священников принимать решения самостоятельно.

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик) заявил, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников «для принятия присяги на верность УПЦ КП».

Об этом он написал в своем Facebook.

«Мне звонят священники настоятели Киевских храмов, которые до сих пор(формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: «Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?», — написал церковнослужитель, добавив, что Филарет уже «отделился от ПЦУ».

Он призвал священников принимать решения самостоятельно или «идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций».

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

14 мая Филарет обнародовал обращение,в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

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По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.