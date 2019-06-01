В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников Кремля (фото, видео)

Участники акции требуют, в частности, ввести должность уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля и создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента.

В центре Киева проходит акция «Марш за освобождение заложников Кремля».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю, где прошли выступления. В дальнейшем они отправились маршем по бульвару Тараса Шевченко в офис Общества Красного Креста Украины. Участники акции скандировали, в частности, «Свободу политзаключенным!».

В акции принимают участие несколько сотен человек.

На странице акции в Facebook отмечается: "5 лет войны с Россией. 98 политических заключенных Кремля. 120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО. 24 военнопленных моряка в Лефортово. 8 захваченных в плен военных, судьба которых в настоящее время неизвестна. Российский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия. Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживают сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества".

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Также на странице акции обнародованы требования родственников заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти, среди которых, в частности, ввести должность уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля.

"Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого удерживают в Крыму и РФ. Уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы по освобождению заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мер по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей. Проект полномочий и зоны ответственности данного должностного лица готовы", - говорится в заметке.

Среди других требований - создать координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля. "Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов", - сказано в сообщении.

Еще одно требование - публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

Также они требуют способствовать совершенствованию санкционной политики Украины против России и ее граждан, причастных к незаконному заключению, пыткам и другим формам преследования заложников Кремля; поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, которые "управляют репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан".

Кроме того, участники акции требуют публично поддержать законопроект №9438, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствие с международным правом.