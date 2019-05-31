Адвоката осужденного украинца Павла Гриба трижды не пустили к нему в СИЗО

По данным адвоката, Грибу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

Адвоката украинца Павла Гриба, незаконно осужденного в России к шести годам колонии, Марину Дубровину уже три раза не пустили к подзащитному в СИЗО.

Об этом она рассказала российскому порталу «МБХ медиа». «Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно - говорят, все занято, не могут пустить», - сказала она.

При этом, по данным адвоката, Грибу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.

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Также она добавила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, однако ответ получен не был.

Сейчас Гриб находится в СИЗО-4 Ростова-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму».

4 апреля и.о. генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что Павел в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для отработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ.