Численность Вооруженных сил Украины достигнет 250 тысяч человек за месяц - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны украины Степан Полторак журналистам.

"Речь идет о месяце", - сказал Полторак, отвечая на вопрос о том, когда будет достигнута запланированная численность ВСУ в 250 тыс. человек.

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По словам министра, сейчас в составе Вооруженных сил Украины - около 230 тыс. лиц.