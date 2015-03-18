Численность Вооруженных сил Украины достигнет 250 тысяч человек за месяц - Полторак
14:36, 18 марта 2015Общество
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Численность Вооруженных сил Украины достигнет 250 тыс. человек в течении месяца.
Запланированной численности ВСУ достигнут за месяц / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны украины Степан Полторак журналистам.
"Речь идет о месяце", - сказал Полторак, отвечая на вопрос о том, когда будет достигнута запланированная численность ВСУ в 250 тыс. человек.
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По словам министра, сейчас в составе Вооруженных сил Украины - около 230 тыс. лиц.
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