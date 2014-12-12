Численность ВСУ увеличат до четверти миллиона военных
10:39, 12 декабря 2014Политика
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Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что численность Вооруженных сил Украины планируется увеличить до 250 тыс. военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Министр отметил, что численность ВСУ в прошлом году составляла 130 тыс. человек, а сейчас - 232 тыс.
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“Планируется довести численность Вооруженных сил до 250 тысяч человек”, - сказал Полторак.
Ранее сообщалось, что армии нужны танкисты, артиллеристы, операторы всех систем, которые у нас существуют во всех направлениях, те, кто владеет ПЗРК, противотанковыми комплексами. При этом ранее Полторак заявлял, что о всеобщей мобилизации говорить рано.
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