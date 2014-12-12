Численность ВСУ увеличат до четверти миллиона военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Министр отметил, что численность ВСУ в прошлом году составляла 130 тыс. человек, а сейчас - 232 тыс.

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“Планируется довести численность Вооруженных сил до 250 тысяч человек”, - сказал Полторак.

Ранее сообщалось, что армии нужны танкисты, артиллеристы, операторы всех систем, которые у нас существуют во всех направлениях, те, кто владеет ПЗРК, противотанковыми комплексами. При этом ранее Полторак заявлял, что о всеобщей мобилизации говорить рано.