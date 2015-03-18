Почти 33% обломков малайзийского "Боинга" доказывают, что он был сбит ракетой - СБУ

Почти 33% обломков малазийского "Боинга" доказывают, что он был сбит ракетой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"По заключению специалистов, примерно 33% обломков самолета дают достоверные доказательства поражающих элементов, которые попали в самолет", - отметил Вовк.

Он также сообщил, что в рамках следствия были исследованы 5,5 млрд веб-страниц в Интернете, которые могли предоставить помощь следствию, и 700 млн из них признаны имеющими ценность для следствия.

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Кроме того, Вовк отметил, что "из того, чем располагает контрразведка, это оружие (из которого был сбит "Боинг" - УНИАН) заехало с территории Российской Федерации".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Нидерландам.