Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Конституцию по переименованию Кировоградской и Днепропетровской областей

Соответствующее решение было принято не заседании комитета.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно одобрить два законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроект "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)" (№8380).

Один из авторов законодательной инициативы, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец пояснил, что переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград в Кропивницкий. 14 июля 2016 года Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.

5 февраля 2019 года КСУ признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

Читайте такжеКСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую - СМИ

7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции (о переименовании Днепропетровской области) (№ 9310-1).

В пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются более 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - Сечей". "Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте.

Депутаты заявляют, что предложенное ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически, географические и социально-культурные особенности края".

В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.

Как известно, названия областей, в отличие от названий областных центров, зафиксированы в Конституции, поэтому для их изменения во исполнение закона о декоммунизации необходимо внести соответствующие изменения в Основной закон.