"Антисанитария, плесень, крысы": Денисова обратилась к РФ из-за ненадлежащих условий содержания Сущенко

Украинский омбудсмен отреагировала на информацию об условиях содержания Сущенко в колонии, и в частности на антисанитарию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российских властей обеспечить незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

В частности, она обратила внимание на опубликованное сегодня письмо, написанное украинским журналистом, который среди прочего написал: «До того момента, пока человек не почувствует на себе заключения, его невозможно представить».

«Да, трудно даже представить ужасные условия содержания Романа в колонии, о которых он пишет в своем письме: антисанитария, плесень, тараканы, крысы. Его плохо кормят. К тому же, по словам родственников, у Романа недавно диагностирован артериальную гипертензию», - заявила Денисова.

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«Я срочно обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять меры по обеспечению гражданина Украины Романа Сущенко надлежащими условиями содержания и медицинской помощью», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

В начале ноября Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.