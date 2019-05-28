Землю под "стеклянным" мостом в Киеве планировали застроить гостиницей и развлекательными комплексами

По данным СМИ, у компании бизнесмена Дмитрия Буряка был проект застройки на этих участках, однако в связи с возведением пешеходного перехода и канатной дороги реализация такого проекта невозможна.

Земельные участки в центре Киева под новым велосипедно-пешеходным мостом находятся в аренде предприятий, связанных с застройщиком Дмитрием Буряком. На этих участках, в частности, планировалось возвести гостиницу и административно-развлекательные центры.

Об этом свидетельствуют данные Кадастровой карты Украины и Единого госреестра вещных прав на недвижимое имущество, пишут "Наші гроші".

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Так, в ПАО «Строительные технологии» в аренде находится 0,75 га, в ООО «Этрекс» – 0,76 га. В частности, в аренде фирмы «Строительные технологии» к 2025-2026 гг. находятся два участка 0,14 га и 0,61 га по адресу Владимирский спуск, 4. Именно на участке площадью 0,61 га установлены опоры «моста Кличко».

Вообще, строительство этого мостового перехода стало возможным благодаря договору, который в марте 2018 года заказчик строительства моста КП «Инженерный центр» КГГА подписал с предприятием «Строительные технологии».

Кроме того, в аренде ООО «Этрекс» до 2028-2029 гг. находятся участки площадью 0,22 га, 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га в Центральном парке культуры и отдыха. Эти участки фирма получила в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В 2013 году «Этрекс» получил градостроительные условия и ограничения на строительство развлекательного комплекса на участке 0,09 га в парке. В августе 2018 года фирма получила экспертный отчет по этому проекту, который предусматривает возведение двухэтажного здания площадью 530 кв. м.

В марте 2018 года заказчик строительства моста КП "Инженерный центр" КГГА подписал с предприятием "Строительные технологии" договор, благодаря которому строительство мостового перехода стало возможным.

Согласно ему, компания "не возражает и дает согласие на проведение работ на арендованном им участке". КГГА, в свою очередь, обязались "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

У девелоперской компании DeVision Дмитрия Буряка был проект застройки на своих арендованных участках, однако в связи со строительством пешеходного перехода и канатной дороги реализация такого проекта невозможна.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве открыли 25 мая. Стоимость строительства самого моста - 275 млн гривен. Общая стоимость моста, фонтана, подпорных стен и других затрат составляет около 400 млн гривен.

За несколько дней на этом мосту уже трижды треснуло стекло.