На новом мосту в Киеве заменяют уже третье стекло

Стекло заменяют за счет компании "Контракт 61".

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который на выходных торжественно открыл мэр столицы Виталий Кличко, начали заменять третье разбитое стекло.

Об этом сообщает ТСН.

На данный момент ремонтники сняли поврежденное стекло.

Во время работ на мосту присутствовал начальник участка фирмы «Контракт 61», которая устанавливала стекло, Руслан Кабула.

По его словам, пострадал только верхний слой стекла, который является защитным.

“На первый взгляд, я вижу эпицентр удара. Я думаю, что это был какой-то механический удар”, - заявил он.

Также он сообщил, что замена стекла осуществляется за счет компании «Контракт 61».

Читайте такжеПоявились фото треснувшего "стеклянного" моста в Киеве

«Это гарантийное стекло. Замену стекла берет на себя компания», - ответил Кабул.

На вопрос, безопасен ли новооткрытый мост, он не смог ответить, так как компания «отвечает только за стекло».

«Треснуло стекло, которое должно пройти испытания на удар, на царапины. То стекло, которое удерживает общую нагрузку, не повреждено», - уточнил представитель компании.

Стоит отметить, что когда ремонтники сняли верхнее стекло, под ним оказалась вода. Кабула не смог ответить, как она там оказалась.

Напомним, в Киеве из-за повреждения стекла 26 мая закрыли открытый накануне новый пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

Позже выяснилось, что повреждено только верхнее, защитное, покрытие, а закаленное основное стекло не пострадало. Городские власти пообещали устранить повреждения за сутки.

25 мая Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов длиной почти 212 метров.

Мост построен из бетона и стекла. На прочность стекло городской голова испытал вместе с братом: оба они несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Мэр заверил, что 1 кв. метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Стоимость самого моста - 275 миллионов гривень. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 миллионов гривень. Укрепление склонов – почти 55 миллионов гривень. Таким образом, общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 миллионов гривень.