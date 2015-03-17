Улицы Константиновки милиция и военные будут патрулировать вместе

Об этом говорится на официальном сайте МВД. «Встретился с руководством подразделений ВСУ, которые дислоцируются на территории города. Начальнику горотдела милиции, подполковнику Владимиру Гончарову поставлены конкретные задачи по наведению порядка в Константиновке, в том числе организация совместного патрулирования улиц города с военными», - цитирует пресс-служба слова Вячеслава Аброськина.

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Он также отметил, что сейчас ситуация в городе под контролем, правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина с двумя детьми. 8-летняя девочка погибла на месте ДТП, мать и второй ребенок попали в больницу. После этого в городе произошли массовые беспорядки.