Число жертв ДТП на Полтавщине увеличилось до 9 человек - милиция

Об этом сообщил представитель МВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

По его данным, вчера, 16 марта, в Чутовской больнице умерла 53-летняя полтавчанка, которая была среди травмированных в ДТП пассажиров "Фольксвагена". Еще один пассажир умер во вторник, 17 марта.

"Сегодня умер в больнице еще один пассажир. Погибших стало 9, травмированных - 7", - написал Сулаев.

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Кроме этого, по его словам, водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также Сулаев уточнил, что в микроавтобусе было 14 пассажиров и водитель, а среди травмированных считался и водитель грузовика.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на Полтавщине столкнулись грузовик и микроавтобус: семь человек погибли на месте. По предварительной информации ГАИ, грузовик выехал на встречную полосу, по которой в сторону Харькова ехал микроавтобус "Фольксваген". В маршрутке находилось 15 пассажиров и водитель.