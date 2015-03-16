На Полтавщине столкнулись грузовик и микроавтобус: семь человек погибли на месте (фото)

В ДТП в Чутовском районе Полтавской области погибли семь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня около 7.00, когда на 375-ом километре автодороги Киев-Харьков столкнулись грузовик «Рено» и микроавтобус «Фольксваген».

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Семь человек погибли на месте происшествия, еще девять получили травмы разной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации ГАИ, грузовик выехал на встречную полосу, по которой в сторону Харькова ехал микроавтобус «Фольксваген». В маршрутке находилось 15 пассажиров и водитель.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели нескольких человек). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.