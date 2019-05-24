Безденежье и дефицит: в соцсетях показали пустые прилавки донецких магазинов (фото)

Отмечается, что из-за обнищания населения значительно уменьшилось количество товаров, которые поступают в оккупированный город, вследствие чего закрываются крупные торговые центры.

Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк значительно усилился социальный кризис, вследствие низкой платежной способности граждан Украины, вынужденных жить в оккупации.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Оборона Мариуполя».

Отмечается, что из-за обнищания населения значительно уменьшилось количество товаров, которые поступают в оккупированный город, вследствие чего закрываются крупные торговые центры.

«Как стало известно, до 31 мая планируется закрытие «Центра Оптово-розничной Торговли «МОСТ» (до оккупации назывался ТЦ «Метро) и сети торговой марки «Лучиано». Сотрудников указанных заведений уже увольняют. По состоянию на конец мая в торговых центрах сети «Амстор сity» практически отсутствует выбор товаров и уже закрылись ряд магазинов по Донецку (в районе ж/д вокзала, возле цирка, на бульваре Шевченко, в Петровском районе города)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день уже закрылись все магазины сети супермаркетов «Обжора».

В магазинах сети «Первый республиканский супермаркет» и «Супермаркет «Народный» (до оккупации принадлежали украинской компании «АТБ-Маркет») фиксируется ограниченный ассортимент товаров, большая часть торговой площади пустует.

«При этом, у мирного населения практически нет средств для покупки товаров первой необходимости…», – отмечается в сообщении.