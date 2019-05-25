Самая высокая башня и самый длинный пешеходный мост: рекорды украинской столицы ко Дню Киева (видео)

В последние выходные мая традиционно отмечается День Киева.

В эти выходные в украинской столице исполняется 1537 лет.

Мы и так знаем, что наша столица – самая лучшая. Однако и без этого город имеет немало рекордов. Крещатик является самой короткой и самой широкой главной улицей в Европе. Его длина составляет примерно 1300 метров.

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Киевская телебашня – самое высокое решетчатое сооружение в мире. Ее высота - 385 метров, что на 61 метр больше, чем Эйфелева башня. В Киеве находится второй в мире по посещаемости МакДональдс. Заведение на станции метро «Вокзальная» ежегодно обслуживает более 2,5 млн заказов.

Пешеходный мост на Труханов остров – самый длинный в Европе. А самой глубокой в мире является станция метро «Арсенальная», ее глубина составляет 105,5 м.

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Мост Патона – единственный в мире, построенный только с помощью сварки. Также в Киеве находится единственный в мире музей троллейбусного талончика.

Напомним, на выходные в Киеве пройдут мероприятия ко Дню города. В частности, 26 мая на Контрактовой площади состоится концерт «Космическая симфония» при участии Дидье Маруани и группы «Space Symphony». Также зрителей порадуют выступления современных звезд эстрады: Андрея Бойко, Дениса Реконвальда, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Ассии Ахат и других.