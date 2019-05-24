Кровавое ДТП в Харькове: апелляцию Зайцевой-Дронова рассмотрят 14 августа

Дело поступило в суд 1 апреля.

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове.

Об этом говорится в сообщении Харьковского апелляционного суда Facebook.

"Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00", - говорится в сообщении.

Дело поступило в суд 1 апреля.

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Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.