Всемирный день прав потребителя стал для Украины знаковым в этом году

15 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день прав потребителей, праздник, который касается всех нас, поскольку потребителем является каждый человек, не зависимо от возраста, уровня жизни и взглядов! В Евросоюзе, куда держит курс Украина, защита прав граждан и, в частности, потребителей товаров и услуг, всегда является приоритетным вопросом. С июня прошлого года в Европе вступила в действие Директива прав потребителей, которая еще более расширила потребительские права на территории всех 28 стран-членов ЕС.

Совсем другая ситуация сложилась в Украине. С 31 июля 2014 года украинский потребитель остался один на один с некачественным обслуживанием и такими же товарами. Конечно, на его стороне Закон Украины «О защите прав потребителей». И до недавнего времени Госпотребинспекция Украины и ее территориальные органы работали над тем, чтобы нормы действующего законодательства были соблюдены, производители и предприниматели не нарушали прав потребителей, в противном случае - платили штраф, который шел в бюджет страны, и возмещали убытки потребителю. Одни говорили, что это давление на бизнес, другие - помощь потребителю.

Напомним, что с 2014 года в Украине действует мораторий на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами. Так, статьей 31 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (с изменениями, внесенными Законом Украины от 31.07.2014 № 1622-VII) запрещено проведение проверок контролирующими органами предприятий, учреждений и организаций, физических лиц-предпринимателей. Исключение составляют проверки, проводимые ГФС Украины, при наличии разрешения Кабинета Министров Украины, или по инициативе субъекта хозяйствования относительно его проверки.

Сначала мораторий должен действовать до 31 декабря 2014 г., однако Законом Украины № 76-VIII «О внесении изменений и признании такими, которые утратили силу, некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 г. действие моратория на проверки бизнеса контролирующими органами продлено до 30 июня 2015 г.

В такой ситуации украинские потребители лишены государственной защиты своих прав на получение качественных товаров и услуг, которое гарантируется 42 ст. Конституции Украины и Законом Украины «О защите прав потребителей». В условиях действия моратория на проверки предпринимателей по обращениям граждан, безопасность, а также и здоровье потребителей попали под угрозу.

Говорить, что в Украине потребителей все устраивает, еще рано, если в течение одного года Госпотребинспекцией и ее территориальными органами рассматривалось до 80 тыс жалоб (данные за 2013 год), то можно сделать вывод, что защиту прав потребителей нужно наоборот развивать. Выходить на новый уровень, информировать общественность, формировать высокий уровень рынка товаров и услуг и развивать высокую потребительскую культуру. И такая система может существовать только во взаимодействии власти, бизнеса и потребителя.

Часть предпринимателей и бизнеса также не довольны отсутствием государственного контроля, ведь это побуждает к возникновению недобросовестной конкуренции, злоупотреблениям и пренебрежению качеством продукции и услуг. Ответственный бизнес заинтересован, чтобы новые стандарты и регламенты, которые принимаются в связи с евроинтеграционными процессами, выполнялись, и существовала современная европейская модель контроля. Сейчас, при отсутствии государственного надзора, производители некачественной продукции могут получить преимущества на рынке.

Несмотря на информацию о запрете проверок в Госпотребинспекцию Украины и ее территориальные органы в 2014 г. граждане подали более 20 тысяч обращений относительно нарушений их прав как потребителей, однако.....

Чаще всего граждане обращались за помощью в восстановлении их прав как потребителей услуг (жилищно-коммунальных, телекоммуникационных, банковских, а также услуг по изготовлению металлопластиковых конструкций, мебели, услуг по ремонту и др.), жалуясь или вообще на их непредоставление или предоставление не в полном объеме - 38%. Значительным было количество жалоб относительно качества продовольственных товаров; о приобретении товаров через Интернет, вне торговых или офисных помещений, при заключении договора на расстоянии; относительно ресторанного хозяйства; в отношении нарушения антитабачного законодательства.

В свою очередь на жалобы граждан работники Госпотребинспекции могут только посоветовать как действовать потребителю в случае нарушения его прав и помочь составить судебный иск. Также Госпотребинспекции, которую вообще практически уничтожили, оставили «право» на полученные жалобы от потребителей, готовить проекты распоряжений для получения разрешения от КМУ относительно проведения внеплановых проверок субъекта хозяйствования, нарушившего права потребителя. Но голос граждан относительно того, что им нужна государственная защита, до сей поры остается не услышанным...

Сегодня в каждом учреждении, которое оказывает услуги или поставляет товары, практически элементом декора стала «Книга отзывов и предложений», как еще часто говорят -«Книга жалоб». Как и раньше потребитель имеет полное право оставлять там свои замечания, но большинство граждан понимают, что Уголок потребителя теперь только элемент декора....

Председатель УП «Зеленая планета» и

Лидер ОО «Совет экологической безопасности» Сергей Орехов