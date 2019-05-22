Более 36% украинцев одобряют избрание Епифания предстоятелем ПЦУ – опрос

15,5% респондентов считают, что Православную церковь Украины должен возглавить патриарх Филарет.

Более 36% жителей Украины одобряют избрание митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий сообщил на пресс-конференции, представляя результаты соответствующего опроса.

По его словам, "среди всех опрошенных 36,5% считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой ПЦУ. В то же время 15,5% придерживаются мнения, что нужно было, чтобы главой ПЦУ был избран патриарх Филарет. Еще почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопрос".

Как сказал Грушецкий, на вопрос об отношении к избранию Епифания предстоятелем ПЦУ 39,6% ответили, что положительно относятся к этому, 43% - нейтрально, 6,8% - отрицательно, не смогли или отказались ответить на вопрос - 10,6%.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения проводился КМИС методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) с 12 по 18 мая на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,5%.