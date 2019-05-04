Жители Донбасса вместе с паспортами РФ получают "военный билет" – СМИ

Желающие получить паспорт РФ должны для этого сначала получить паспорт так называемой "республики".

Жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получают внутри "печать" о воинской обязанности.

Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на собственные источники.

По их данным, желающие получить паспорт РФ должны были для этого сначала получить паспорт так называемой "республики".

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После того, как жители Донбасса становились "гражданами республики", они должны были пойти на военный учет и там уже получить повестку. Так как по закону псевдореспублики о воинской обязанности граждане "ДНР" должны проходить службу в воинских формированиях, быть в запасе или иных войсках, а также проходить военную подготовку для защиты самопровозглашенной республики.

К тому же, отмечается, что наличие у гражданина псевдореспублики двойного гражданства не освобождает его от выполнения воинского долга.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

В МИД отмечают, что нормативно-правовые акты РФ, как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства в противоправный способ, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.