ВНО-2019: график проведения, что нельзя брать и когда ждать результаты

Сегодня абитуриенты сдавали ВНО по математике.

Сегодня в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Первым абитуриенты сдавали ВНО по математике.

УНИАН разобрался когда сдают ЗНО в 2019 году, что можно и нельзя брать с собой на тестирование и когда ждать результаті оценивания.

График проведения ВНО-2019

21 мая - математика

23 мая - украинский язык и литература

27 мая - испанский, немецкий и французский языки

28 мая - английский язык

30 мая - физика

4 июня - история Украины

6 июня - биология

11 июня - география

13 июня - химия

Дополнительная сессия ВНО-2019: график

26 июня в Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания для отдельных категорий абитуриентов, которые успели зарегистрироваться до 20 мая.

26 июня - математика

27 июня - немецкий язык

1 июля - французский язык

2 июля - испанский язык

3 июля - украинский язык и литература

4 июля - физика

5 июля - английский язык

8 июля - история Украины

9 июля - биология

10 июля - география

11 июля - химия

Что нельзя делать на ВНО

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Во время прохождения теста абитуриентам запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.

На ВНО по математике также запрещено пользоваться калькулятором, циркулем, линейкой, карандашом и т. п.

Также в аудиторию, где проходит тестирование нельзя брать с собой верхнюю одежду, сумки, зонтики и любого рода гаджеты и их составляющие. Их нужно будет оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор.

Также во время проведения тестирования запрещено общаться с другими участниками ВНО.

Что брать на ВНО

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Доступ к участию во внешнем независимом оценивании предоставляется только при наличии необходимых документов:

• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

• паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Участникам ВНО разрешается брать с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и воду в прозрачной бутылке без этикетки.

Результаты ВНО: когда ждать и где смотреть

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Оглашение результатов основной сессии ВНО состоится с 14 до 25 июня. Официальное объявление результатов внешнего оценивания осуществляется путем их размещения на информационных страницах участников внешнего оценивания или в приложении "Мое ВНО".

Результаты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам должны быть объявлены не позднее чем через 25 календарных дней после проведения внешнего оценивания по указанным предметам; по другим предметам – не позднее чем через 14 календарных дней.

При этом правильные ответы на тесты ВНО обычно становятся известны на следующий день после проведения тестирования.