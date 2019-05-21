Палатка в Харькове будет стоять: апелляционный суд не удовлетворил жалобу горсовета

По мнению суда, истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые бы свидетельствовали о реальной опасности беспорядков или совершения уголовных правонарушений.

Второй апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции по ограничению протеста на площади Свободы с использованием палатки или других сооружений. Это означает, что решение суда первой инстанции — отказ в удовлетворении иска — сегодня вступает в силу.

«Не подлежит удовлетворению...», — сказала председательствующая судья в коллегии Зоя Подобайло, пишет Медиа Порт.

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«... суд апелляционной инстанции приходит к убеждению, что суд первой инстанции, разрешая данный публично-правовой спор, правильно установил фактические обстоятельства дела и дал им надлежащую правовую оценку... Апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного административного суда... оставить без изменений. Постановление набирает законной силы с момента ее провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд», — зачитала судья.

Решение суда первой инстанции, Харьковского окружного административного суда, принял судья Владислав Егупенко в ночь на 18 мая.

По мнению суда, истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые бы свидетельствовали о реальной опасности беспорядков или совершения уголовных правонарушений, угрозу здоровью населения или правам и свободам других людей во время проведения ответчиком мирных собраний с использованием палатки на площади Свободы.

Горсовет обжаловал решение. Среди доводов юристы мэрии указывали на то, что суд первой инстанции не учел угрозу здоровью населения, в том числе участников мирного собрания с использованием палатки во время проведения ремонтных работ рядом с ним, не оценил предоставленные доказательства от КП «Харьковские тепловые сети», не полно и не всесторонне выяснил обстоятельства относительно необходимости ремонта коммуникаций тепловиков и тому подобное.

Во время рассмотрения в апелляционной инстанции юристы мэрии хотели приобщить к материалам дела докладную записку ГСЧС и акт о пожаре в палатке, но суд отказал. Пожар повредил вход в палатку и надпись на крыше «Все для победы». В течение дня палатку частично восстановили.