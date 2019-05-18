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Суд Харькова разрешил оставить палатку волонтеров в центре города

02:55, 18 мая 2019
Общество
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Суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения / фото УНИАН

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным. 

Об этом сообщает Громадське.Харьков.

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.

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У сторон есть сутки на обжалование решения.

Как сообщал УНИАН, власти Харькова обнародовали предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" в честь погибших украинских солдат на главной площади города.

Активисты протестуют против демонтажа палатки. Около 1500 человек устроили шествие от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии. Они утверждают, что палатку официально зарегистрировали в полиции как пикет, и ежегодно документы продлевают.

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Теги: #волонтеры#Харьковпогода в Харькове