Суд Харькова разрешил оставить палатку волонтеров в центре города

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности.

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным.

Об этом сообщает Громадське.Харьков.

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.

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У сторон есть сутки на обжалование решения.

Как сообщал УНИАН, власти Харькова обнародовали предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" в честь погибших украинских солдат на главной площади города.

Активисты протестуют против демонтажа палатки. Около 1500 человек устроили шествие от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии. Они утверждают, что палатку официально зарегистрировали в полиции как пикет, и ежегодно документы продлевают.