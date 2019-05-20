Завтра в Украине стартует ВНО-2019

Начнут выпускники из тестов по математике.

Завтра, 21 мая, в Украине стартует ВНО 2019.

Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, 21 мая более 160 тысяч человек начнут основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 года тестированием по математике.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серию и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента к пункту проведения ВНО допущено не будет.

Советуем участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по математике, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты к пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Рекомендуем взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Напоминаем, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

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Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания (верхняя одежда, зонты, сумки, книжки, калькуляторы, отключенные мобильные телефоны, другие средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, средства, предметы, приборы) участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

На выполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте — 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№ 1-20); - ответы нужно обозначать в бланке А;

на установление соответствия(ʺлогические парыʺ) (№ 21-24); ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с коротким ответом, что содержат два типа задач: структурированное (№ 25, 26) и неструктурированное (№ 27-30); ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33); решение на них нужно записать в бланке Б.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич пожелала удачи выпускникам и присоединилась к флешмобу #щастинаЗНО.

"Я традиционно призываю всех поддержать наших выпускников, которые завтра начнут сдавать свои тестирования. Кому как не нам – взрослым – знать, что в течение жизни человек вынужден сдавать множество экзаменов. Когда рядом друзья, когда рядом поддержка – ни одно испытание не кажется таким уж страшным. Я хотела бы, чтобы все выпускники почувствовали – во время их экзаменов их поддерживает вся Украина. Мы болеем, мы знаем, что вы лучшие и сможете достичь всего, чего только хотите. Итак, #ЩастиНаЗНО, говорю нашим выпускникам я и призываю всех сделать то же!", - написала министр на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия ВНО продлится с 21 мая до 13 июня. Дополнительная сессия ВНО - с 26 июня до 11 июля.

С 14 до 25 июня должно состояться оглашение результатов ВНО основной сессии и ГИА. Объявление результатов ВНО дополнительной сессии должно состояться до 18 июля.