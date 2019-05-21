Презентация результатов социологического исследования проблемы возрастной дискриминации украинцев (прямая трансляция)

В УНИАН проходит пресс-конференция, посвященная запуску социального проекта «Люди Ідей+.# Забутипровік», инициированного группой компаний 1+1 media. На мероприятии презентуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу 1+1 media, касательно трудовой дискриминации украинцев старше 50 лет.

В пресс-конференции примут участие:

Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media;

Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media;

Анастасия Будаш, руководитель отдела исследований 1+1 media;

Мирослава Кухта, магистр психологии, кандидат социологических наук, автор диссертации «Социальный потенциал людей старшего возраста в современном украинском обществе»;

Юрий Перч, территориальный директор кадровой компании ANCOR Ukraine;

Анна Соловьева, HRBP компании Rabota.ua.

Эксперты обсудят проблему эйджизма на рынке труда в Украине и за рубежом, предпосылки возникновения этого явления в Украине, общественные стереотипы и творческие возможности людей пожилого возраста. Также будут представлены результаты исследования ANCOR Ukraine о том, что кандидаты в возрасте 50+ думают об идеальном работодателе.