За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли почти 5 миллионов гривень залога

Подозреваемого должны отпустить на свободу на следующей неделе.

За бывшего руководителя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в коррупционной сделке с недвижимостью НГУ, внесли залог в 4,8 миллиона гривень. Несмотря на это, сейчас он остается под стражей.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на адвоката подозреваемого Игоря Мороза.

«Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его», — указал адвокат.

Залог внесли 17 мая (пятница) после 18-ти часов, поэтому, вероятно, причиной задержки стало завершение рабочего дня.

По словам адвоката, его должны отпустить на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины потеряло активы на 81,64 млн грн. Расследование в отношении этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.