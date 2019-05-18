Прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымских татар

В ходе расследования установлено, что депортация крымских татар и других национальных групп из Крымской АССР проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги. Также установлены организаторы указанного преступления из числа руководства СССР и бывших союзных республик.

Прокуратура Автономной Республики Крым установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по факту геноцида путем насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей РСФСР.

На сегодняшний день объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), бывшему руководству Советского Союза, установлены исполнители и причастные к преступлению лица.

В ходе досудебного расследования установлено, что депортация крымских татар и других национальных групп из Крымской АССР в вышеупомянутые республики и области СССР проходила под руководством бывшего заместителя министра НКВД СССР, заместителя НКГБ СССР и заместителя начальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги. Также установлены организаторы указанного преступления из числа руководства СССР и бывших союзных республик.

В прокуратуре отметили, что главным вызовом в данном уголовном производстве сегодня является получение документов из стран, где было завершено это преступление.

С целью получения копий необходимых архивных документов, установления и допроса возможных свидетелей прокуратурой АРК направлены запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию. После неоднократных писем-напоминаний, ни Узбекистан, ни Казахстан не предоставили эту информацию, а РФ ответила отказом. В частности, в письме Генпрокуратуры РФ указано, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации.

Недавно с теми же задачами к правоохранителям прокуратурой АР Крым направлены новые международно-правовые поручения в Республику Таджикистан и Киргизскую Республику.

В ходе досудебного расследования по постановлению следователя проведена демографическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, насильственное переселение крымских татар и представителей других национальных групп из Крымской АССР в 1944 году привело к гибели 57,9 тыс. человек, то есть 25,1% от численности этих народов.

Для установления фактов, событий, общественно-политических процессов, которые происходили течение 1944 года и в дальнейшем, оценки принятых советской властью нормативно-правовых актов, которыми сопровождался геноцид, назначена комплексная судебная историко-правовая экспертиза. Прокуратурой получена историческая часть заключения о событиях и общественно-политических процессах, которые имели место в течение исследуемого в уголовном производстве периода.

Полученной исторической частью указанной экспертизы, проведенной Национальной академией наук Украины, подтверждены ранее установленные в ходе досудебного расследования и выявлены другие важные для уголовного производства обстоятельства.

Так, несмотря на то, что формальным основанием вынесения постановления Госкомитета обороны № 5859сс от 11 мая 1944 года была антисоветская деятельность крымских татар, исторической частью ранее назначенной историко-правовой экспертизы информация об антисоветских восстаниях на территории Крымской АССР как накануне, так и после освобождения Крыма не подтвердилась.

Однако той же экспертизой подтверждены факты создания условий, несовместимых с жизнью депортированных и нечеловеческих условий проживания в спецпоселениях, ведь "депортированные были размещены в землянках, подсобных помещениях (конюшнях, сушилах т.д.) и под открытым небом".

У крымских татар в Крыму в результате депортации было изъято: 25 тыс. 561 дом, 15 тыс. дворовых построек, 18 тыс. 736 земельных наделов, почти 100 тыс. голов домашних животных, 25 млн книг, фонды 180 библиотек.

После перемещения крымских татар в спецпоселения был введен комендантский режим. Все трудоспособные сразу были направлены на работы (строительство, сбор хлопка и т.д.). Обеспечение пищей в спецпоселениях происходило следующим образом: работоспособным выдавали в сутки 200 грамм хлеба, нетрудоспособным - 125, пригодной питьевой воды не было.

В спецпоселениях депортированные болели тифом, дизентерией, желтухой, при этом медицинская помощь им не предоставлялась, кроме того, была значительная смертность из-за систематического недоедания.

Как сообщал УНИАН, прокуратура АРК в декабре 2015 года начала расследование по уголовному производству о факте насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

18 мая 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что следователи прокуратуры АР Крым подписали уведомление о подозрении советскому вождю Иосифу Сталину и его подельнику Лаврентию Берии в совершении преступления - депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.