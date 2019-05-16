Поскользила на шесте: MARUV представила новый тизер клипа Mon Amour (видео)
13:22, 16 мая 2019Общество
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На видео девушка в пуантах соблазнительно танцует на пилоне.
#MonAmour with @mosimannofficial Tomorrow 🔥🔥🔥
Эпатажная украинская певица MARUV выпустила тизер нового клипа на песню Mon Amour, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.
Анонс новой видеоработы Анна Корсун (она же MARUV) опубликовала на своей странице в Instagram.
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"Tomorrow", - коротко подписала тизер клипа артистка.
На видео девушка в пуантах соблазнительно танцует на пилоне.
Премьера клипа состоится 17 мая.
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.
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