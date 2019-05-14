Стали известны подробности гибели ребенка в бассейне в Одесской области

Во время инцидента мальчик был без присмотра родителей.

В Килийском районе Одесской области полиция начала расследование по факту гибели, вчера, 13 мая, малолетнего ребенка в бассейне для орошения.

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Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о смерти 5-летнего мальчика в полицию сообщили медики, которых вызвали родители.

Следственно-оперативной группой установлено, что семья – многодетная, характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

«Трагедия произошла, когда мать занималась хозяйством, а отец пошел в магазин. Этот ребенок – самый младший в семье. Без присмотра взрослых он играл во дворе со своими несовершеннолетними братьями и сестрой. Вернувшись домой, отец нашел тело в воде», - сообщили в главке.

В частности, тело 5-летнего мальчика было обнаружено на огороде, где размещен наполненный водой бассейн для орошения урожая.

По факту гибели ребенка начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: 115 ("умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»") и 166 ("злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство"). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 13 мая глава Килийской ОТГ Одесской области Павел Бойченко сообщил о гибели ребенка в бассейне.