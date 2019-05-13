На Институтской начали разбирать брусчатку, несмотря на незавершенность следствия по делам Майдана (фото)

Неравнодушные граждане заблокировали работу трактора на месте строительства Музея Революции достоинства.

Генеральная прокуратура Украины разрешила строительные работы на улице Институтской, на месте сооружения будущего Музея Революции достоинства, однако в Управлении спецрасследований ГПУ утверждают, что следственные эксперименты там еще не завершены.

Как передает корреспондент УНИАН, между тем в нижней части улицы уже снято около 70 кв. м брусчатки.

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После того, как туда пришли трое активистов общественной инициативы «Сохранить Институтскую», была заблокирована работа трактора. Сейчас на строительной площадке находятся только трое рабочих и две девушки-активистки.

Они рассказали корреспонденту УНИАН, что узнали о начале строительных работ из сегодняшнего брифинга на строительной площадке министра культуры Евгения Нищука и генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло, которые сообщили, что получили письмо от заместителя генерального прокурора Аллы Стрижевской о том, что следственные эксперименты в рамках расследования дел Майдана в нижней части Институтской завершены, поэтому там можно начинать строительные работы.

По словам активисток, в 16 часов на место события прибудут родственники погибших участников Революции достоинства для того, чтобы не позволить дальнейшее разрушение брусчатки.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил УНИАН, что о письме Стрижевской он сначала узнал из СМИ, а потом это подтвердили в подрядной организации, которая проводит строительные работы.

Он также заявил, что информация Стрижевской о завершении следственных экспериментов в рамках расследования массовых расстрелов участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года не соответствует действительности, в том числе и относительно нижней части улицы Институтской.

«Следственные эксперименты еще не завершены. Нам приходят ходатайства потерпевших относительно проведения дополнительных следственных действий. Мы не можем отказать в удовлетворении этих ходатайств», - сказал Горбатюк.

Он добавил, что обратился к подрядчику с письмом, в котором требует немедленно прекратить строительные работы, в частности, снятие брусчатки, однако ответ на данный момент еще не получил.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать какие-либо работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

В феврале Печерский райсуд Киева отменил решение об аресте земельного участка на Институтской, где проводятся следственные эксперименты в рамках "майдановских" дел. Ходатайство об отмене ареста подавала дирекция Музея Революции достоинства.

Таким образом, со второй попытки дирекции музея удалось через суд добиться снятия ареста с земельного участка на Институтской, который был наложен для завершения следственных экспериментов по делу о расстрелах Героев Небесной сотни.

Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что управление будет пытаться договориться с дирекцией Музея Революции достоинства о завершении следственных экспериментов на месте строительства, несмотря на снятие ареста с соответствующего земельного участка.

8 апреля Печерский райсуд Киева отказал прокурорам Управления спецрасследований ГПУ в аресте части улицы Институтской.