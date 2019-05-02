Пятая годовщина беспорядков в Одессе: одни не могут забыть, другие – простить

Одесса снова в осадном положении. Въезд в город строго контролируется, оцеплены Куликово поле и Соборная площадь – здесь проходят мероприятия, связанные с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года. Тысячи силовиков задействованы в обеспечении правопорядка, исторический центр сковали «пробки» – возле знаковых мест ограничено движение транспорта...

В очередной раз Южную Пальмиру лихорадит – майские беспорядки пятилетней давности внесли в ее историю новую страницу, пересказанную сотни тысяч раз: о марше за единство страны, в который «врезался» антимайдан, о застреленных украинских патриотах Игоре Иванове и Андрее Бирюкове – первых жертвах тех страшных событий.

Убийство этих молодых мужчин стало детонатором к эскалации масштабного конфликта - смертельные огнестрельные ранения получили еще четверо. Позднее зона «боевых действий» переместилась на Куликово поле, где в Доме профсоюзов произошел пожар - погибли сорок два человека, в том числе семь женщин.

В очередной раз Южную Пальмиру лихорадит – майские беспорядки пятилетней давности внесли в ее историю новую страницу, пересказанную сотни тысяч раз

Сегодня в центре города несколько сотен человек склонили головы возле импровизированного мемориала «Герои не умирают!».

Одни называют события 2 мая освобождением города, другие – трагедией, а третьи - создали миф об «Одесской Хатыни», и пытаются его активно раскручивать с помощью пропагандистов. Такую «наживку» охотно глотают «гурманы», смакующие страшилки о «бандеровцах», изнасилованных беременных и распятых младенцах…

Увы, за пять лет почти ничего не изменилось – завсегдатаи Куликова поля расстрел патриотов предпочитают не вспоминать. Все сводится к жертвам пожара: «Не забудем – не простим». И завершается черными шарами в небе - привычный сценарий перед Домом профсоюзов. С утра сюда потянулись люди. В их числе – «любители русского мира», уверовавшие в сотни замученных людей в сгоревшем здании, и любопытные туристы, и сочувствующие горожане. Не обходится без наемных плакальщиц и пиара политиков, поднявших чужое горе на флагшток. Доносятся призывы к мести, любые аргументы – вдребезги: «Вставай, страна огромная…».

Конечно, проще признать неотвратимость холеры, чем собственные грязные руки, испачканные нечистотами. Тем более, что неприятию реалий в значительной степени способствуют затянувшиеся суды - пять лет прошло со дня трагедии, а следствие и Фемида не очень-то многословны.

Одни называют события 2 мая освобождением города, другие – трагедией, а третьи - создали миф об «Одесской Хатыни», и пытаются его активно раскручивать с помощью пропагандистов

Согласно данным прокуратуры Одесской области, полицией допрошено около 1300 очевидцев, собраны и тщательно изучены свыше 3 тысяч досье, проведено более 250 экспертиз - судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, сильнодействующих и ядовитых веществ, пожарно-технические, фотопортретные, взрывотехнические и прочие.

Статус обвиняемых получили 29 человек, еще 14 – в розыске, в том числе тогдашний замначальника регионального управления МВД Дмитрий Фучеджи. Но приговоры вынесены лишь четверым, которым вменяли ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках) УК Украины.

Огромный резонанс получило дело, в котором объединили материалы на 19 «сторонников федерализма» (так назвали наших сепаратистов эксперты ООН). Тем не менее, в сентябре 2017 года Ильичевский городской суд всех фигурантов отпустил на свободу. И хотя прокуратура, сославшись на нарушения со стороны судей, обжаловала оправдательный приговор: «Это нарушения и правил отвода, и норм процессуального права при осуществлении правосудия, и принципов равенства всех участников процесса перед законом и судом». Однако жалоба все еще «пылится» в Апелляционном суде Николаевской области – заседания регулярно срываются из-за неявки фигурантов. Прокуратурой инициирован вопрос о принудительном приводе, но воз и ныне там…

Кроме того, в Центральном райсуде Николаева слушается обвинение в отношении двух известных участников событий – одессита Сергея Долженкова (по прозвищу Капитан Какао), сына бывшего ректора местного университета внутренних дел, и россиянина Евгения Мефедова. Оба обвиняются в подготовке организации массовых беспорядков и сепаратизме. Очевидцы неоднократно заявляли, что видели их на соответствующих акциях. В частности, среди участников боевого крыла местного антимайдана - «Одесской дружины». В настоящее время николаевский суд все еще опрашивает свидетелей и перспектива окончания процесса призрачна. Впрочем, как и дела покинувшего Украину экс-руководителя областного управления ГСЧС Владимира Боделана, и бывшего начальника регионального главка МВД Петра Луцюка, и еще нескольких граждан, обремененных погонами…

В одном из одесских судов дело еще одного участника массовых беспорядков. Сергей Ходияк – из числа сторонников единства Украины. По мнению следствия, он «проявил себя» в начале баталий - на Греческой площади, и подозревается в умышленном убийстве антимайдановца, а также - посягательстве на жизнь милиционера.

«На прокурора и суд фактически осуществляется давление присутствующими в зале активистами», - считают в надзирающем ведомстве.

Пять лет прошло со дня, в ужас которого не сразу поверили даже те, кто был всего в нескольких кварталах от свистящих пуль, грохота камней и яростных криков

Действительно, единомышленники активно поддерживают товарища, который категорически отрицает свою вину. Сегодня они участники мемориальных акций в историческом центре – диссонанс скоплению на Куликовом поле…

Одни еще выйдут на «Марш украинского порядка» и совместный молебен: «Слава – Украине!». Другие уже собираются на поминальный митинг возле Дома профсоюзов: «Бандеровские бесы, вон из Одессы!».

Пять лет прошло со дня, в ужас которого не сразу поверили даже те, кто был всего в нескольких кварталах от свистящих пуль, грохота камней и яростных криков.

Итогом солнечного майского дня тогда стали почти полсотни погибших и 250 раненых – рваная рана на «теле» города. Когда произойдет выздоровление? Пожалуй, не скоро. Метка, изменившая город, останется с нами на многие десятилетия. И дело не только в затянувшихся процессах: каким бы ни был их официальный финал, одну или другую сторону приговор обязательно не устроит. Если даже одни простят, то другие – точно не забудут…

В ближайшие годы возможна лишь ремиссия, для поддержания которой требуется особое лекарство, в том числе – фильтрационные посты и контроль при въезде в город. В противном случае инфекция может проявиться.

А пока остается чтить память героев, отдавших жизнь за независимость Украины, и воздерживаться от «танцев на костях» всех погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Хотя бы из уважения к горю их родных и близких… Воздержаться не помешает и обычным гражданам, и политикам, какую бы сторону кто не поддерживал. Не исключено, что тогда исцеление наступит гораздо быстрее.

Лариса Козовая