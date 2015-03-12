Минсоцполитики отчиталось о количестве переселенцев в Украине: их уже более 1 миллиона

"На сегодняшний день, нашими структурными подразделениями учтено 1 млн. 133 тыс. внутренне перемещенных лиц, 829 тыс. семей из этого числа», - сказал он.

По информации Марущенко, за получением денежной помощи на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в Минсоцполитики обратились 301 тыс. семей внутренне перемещенных лиц. Назначено было такую помощь 286 тыс. семей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 февраля, по информации заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина, было зарегистрировано 1 млн 54 тыс 249 внутренне перемещенных лиц.

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Заместитель министра отметил, что это 745 тыс. 849 семей. Обратились за назначение денежной помощи 290 тыс. 864 семьи, из них назначено - 271 тыс. 266 семьям.

Мущинин отметил, что внутренне перемещенным семьям выплачивается пособие на проживание и аренду жилья.

Так, в прошлом году было выплачено 358,4 млн грн на эту помощь, а за январь-февраль 2015 года было перечислено 510 млн грн.