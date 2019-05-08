Епифания не позвали: Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП

Филарет зовет архиереев на празднование дня памяти священномученика Макария, митрополита Киевского, однако предстоятель ПЦУ Епифаний приглашения не получил.

14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. По этому случаю Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в «торжественном молитвенном общении» и рассылает специальные письма.

При этом письма эти напечатаны на бланках Киевского патриархата, который в декабре 2018 года был распущен лично Филаретом, сообщает журналистка Соня Кошкина. Она также отмечает, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний приглашение на праздник не получил.

"Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная. Оголившая серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием. Точнее сказать: между Филаретом и остальным миром. Поскольку Епифаний в адрес Филарета кривого слова не сказал, козней уж и подавно не строит", - отмечает журналистка.

По словам Кошкиной, Филарет в последнее время "вставляет палки в колеса новосозданной ПЦУ": от блокировки финансовых поступлений до попытки созвать Поместный собор, дабы пересмотреть Статут ПЦУ. А это, отмечает журналистка, грозит Украине отзывом Томоса.