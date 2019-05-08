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Епифания не позвали: Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП

18:44, 08 мая 2019
Общество
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Филарет рассылает приглашения на праздник от имени  несуществующей УПЦ КП / фото УНИАН

14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. По этому случаю Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в «торжественном молитвенном общении»  и рассылает специальные письма.

При этом письма эти напечатаны на бланках Киевского патриархата, который в декабре 2018 года был распущен лично Филаретом, сообщает журналистка Соня Кошкина. Она также отмечает, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний приглашение на праздник не получил.

facebook.com/sonya.koshkina

 "Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная. Оголившая серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием. Точнее сказать: между Филаретом и остальным миром. Поскольку Епифаний в адрес Филарета кривого слова не сказал, козней уж и подавно не строит", - отмечает журналистка.

По словам Кошкиной, Филарет в последнее время "вставляет палки в колеса новосозданной ПЦУ": от блокировки финансовых поступлений до попытки созвать Поместный собор, дабы пересмотреть Статут ПЦУ. А это, отмечает журналистка, грозит Украине отзывом Томоса.

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Теги: #УПЦ#Филарет#ПЦУ