Епифаний встретился с главой бывшей УПЦ МП Онуфрием

После памятных мероприятий Епифаний пообщался с людьми, которые приобщились к чествованию.

Глава Православной церкви митрополит Епифаний 9 мая встретился с предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием во время церемонии чествования памяти погибших во Второй Мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

На официальном сайте также отмечается, что "в мемориальных мероприятиях также приняли участие ветераны Второй мировой войны, Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители духовенства и общественности."

А после памятных мероприятий Епифаний пообщался с людьми, которые приобщились к чествованию.

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Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

До этого, 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем присутствовали в том числе представители Вселенского патриархата, главы УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также митрополиты УПЦ Московского патриархата Симеон и Александр. Во время собора после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине.