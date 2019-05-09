"Вимкни російське": активисты пикетировали офис телеканала Интер (фоторепортаж)

Участники акции возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая производит ряд информационных программ для "Интера", развернули баннер и оставили наклейки на стенах здания.

В Киеве активисты пикетировали офис телеканала "Интер" с требованием прекратить распространение российской пропаганды.

Об этом сообщается на странице общественной кампании #ВимкниРосійське в Facebook.

"Активисты инициативы #ВимкниРосійське оставили "Интеру" очередную символическую черную метку, чтобы привлечь внимание к распространению телеканалом российской пропаганды.

9 мая во время мирной акции возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая производит для "Интера" программы "Новости", «Подробности» и "Подробности недели", активисты развернули баннер и оставили наклейки на стенах здания с надписями #ВимкниРосійське", - говорится в сообщении.

Поводом для проведения акции стала программа к так называемому "Дню Победы" - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия. Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на востоке Украины и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии".

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"Таким образом мы привлекаем внимание украинцев, маркируя телеканал "Интер" как враждебный медиаресурс, который системно работает над распространение российских месседжей в украинском информационном пространстве. Не смотреть, не сотрудничать, не посещать эфиры телеканала - наш призыв ко всем украинцам. Лишить телеканал лицензии - наше требование к власти, неизменное еще с 2016 года", - заявил общественный активист, сокоординатор кампании "Интеру - бойкот" Дмитрий Жмайло.

Ранее активисты #ВимкниРосійське обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".

Жмайло добавил, что "Интер" "последовательно работает над тем, чтобы демонтировать фундамент украинской национальной идентичности, навязать ценности "русского мира" и «единого советского народа", победившего фашизм в так называемой "Великой Отечественной войне".

По его словам, "Интер" - это оружие Российской Федерации в информационной войне против Украины. Телеканал уже не первый раз прибегает к информационным операциям против украинских национальных интересов, прикрываясь свободой слова и апеллируя к международному сообществу о наличии цензуры в Украине, убеждены активисты.

Ранее УНИАН сообщал, что Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданину РФ, политтехнологу телеканала "Интер" Игорю Шувалову.