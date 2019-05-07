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Порошенко ввел в действие решение СНБО «О мерах по укреплению обороноспособности государства»

23:59, 07 мая 2019
Общество
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Порошенко подписал указ / фото УНИАН

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая «О мерах по укреплению обороноспособности государства».

Указ № 200/2019 обнародован на сайте главы государства.

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"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства"(прилагается)", - говорится в документе.

Контроль выполнения решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #Порошенко#СНБО Украины