Освобожденные украинские рыбаки уже пересекли КПВВ "Чонгар" и ожидают своих родных

Рыбаки были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда из-за поломки моторной лодки пришвартовывались на крымском берегу озера Сиваш.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что освобожденные сегодня украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов пересекли КПВВ «Чонгар» и ожидают своих родных.

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Об этом Денисова написала в Facebook.

«Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - два украинских рыбака из Херсона, которых удерживали на территории оккупированного Крыма, и сегодня были освобождены, уже пересекли КПВВ «Чонгар», - отметила омбудсмен.

Денисова добавила, что сейчас они ожидают своих родных, чтобы вместе отправиться домой. «Эту информацию мне подтвердили украинские пограничники», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, рыбаки были задержаны в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда из-за поломки моторной лодки пришвартовывались на крымском берегу озера Сиваш.