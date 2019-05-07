Подготовительное заседание суда по рассмотрению дела Савченко-Рубана снова перенесено

Заседание суда перенесли из-за неявки адвокатов бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Подготовительное заседание суда по рассмотрению дела в отношении народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана вновь перенесено.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Броварского горрайонного суда Киевской области выяснилось, что на заседание не явились оба адвоката Рубана: ни Алексей Шевчук, ни Валентин Рыбин.

Учитывая то, что сегодня суд должен был рассматривать ходатайство о заключении Савченко и Рубана под стражу, прокуроры попросили суд назначить Рубану адвоката за государственный счет.

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Однако суд не согласился, и перенес подготовительное заседание почти на месяц - на 11.00 31 мая.

Следует также отметить, что Савченко пришла в суд в сопровождении четырех адвокатов, и после судебного заседания получила ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается, что это ходатайство и аналогичное ходатайство в отношении Рубана будут рассмотрены на следующем судебном заседании.

После заседания прокуроры прокомментировали журналистам ситуацию. Они выразили недоумение по поводу решения суда перенести почти на три недели заседание по рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения обвиняемым.

Кроме того, прокурор Александр Климович пояснил, почему суд еще 15 апреля не продлил меры пресечения Савченко и Рубану. По его словам, прокуроры подали в суд ходатайство о продлении мер за три недели до окончания их сроков, в течение этого времени суд так и не собрался на заседание, чтобы рассмотреть эти ходатайства. Лишь в последний день - 15 апреля - суд начал рассматривать эти ходатайства. Однако адвокаты обвиняемых заявили отвод секретарю суда, и в связи с этим рассмотрение ходатайств было приостановлено.

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По словам Климовича, после этого «Савченко на 40 минут пошла в туалет, а адвокат Шевчук просто ушел с заседания».

В ночь на 16 апреля у обоих обвиняемых истекли сроки содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

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22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истекли сроки их мер пресечения.