К ранению журналиста "Радио Свобода" может быть причастен известный доброволец АТО "Санта" - СМИ

Меру пресечения добровольцу Владимиру Регеше будут выбирать сегодня в Оболонском райсуде.

Журналистом, который был ранен в Киеве в пабе на Оболони, оказался корреспондент телеканала "Настоящее Время" Владимир Рунец ("НВ" - совместный медиапроект Радио Свобода и Голоса Америки - ред). К стрельбе может быть причастен известный доброволец АТО «Санта».

Как утверждает пострадавший журналист, стрелявшим оказался известный доброволец украинской армии 45-летний Владимир Регеша, который является бывшим молодым человеком знакомой журналиста.

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По словам Рунца, мужчина якобы был должен девушке крупную сумму денег. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

"В этот момент бывший позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе", - утверждает Рунец.

В результате инцидента журналист получил ранение в ногу.

В "Настоящем Времени" утверждают, что вскоре после стрельбы Регеша скрылся на автомобиле, но позже сам сдался полиции.

По данным МВД, против мужчины завели уголовное дело по статье о "хулиганстве с применением огнестрельного оружия". За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По данным журналистки Валерии Бурлаковой, меру пресечения добровольцу Владимиру Регеше будут выбирать сегодня в «в 13:00 или, возможно, позже» в Оболонском райсуде (ул. Маршала Тимошенко, 2е).

Владимир Регеша - историк, писатель, был добровольцем "Правого сектора", командиром подразделения разведки с позывным "Санта".