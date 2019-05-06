Луценко назвал «проблемой» юнцов, которые маршируют с факелами в камуфляже и порой «позволяют себе язык вражды»

Генпрокурор отметил, что очень хорошо относится к правым партиям Украины, но отметил «проблему» с ультраправыми националистическими организациями парамилитарного характера.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что юнцы, которые «не нюхали пороха, но надели камуфляж и маршируют с факелами, порой позволяя себе язык вражды, являются проблемой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Киевского еврейского форума.

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«У нас есть проблемы. Проблемы те же, что и во всей Европе, - рост ультраправых националистических организаций парамилитарного характера», - сказал Луценко.

Он отметил, что очень хорошо относится к правым партиям Украины, потому что они были «необходимой прививкой для возрождения государства и остаются на страже этого государства».

«Но юнцы, очень молодые люди, которые не нюхали пороха, но надели камуфляж и маршируют с факелами, порой позволяя себе язык вражды, являются проблемой. И этот вызов знает Министерство внутренних дел. И этот вызов знает Верховная Рада Украины, и этот вызов знает общественность Украины», - сказал генпрокурор.

Так, считает Луценко, следующей задачей власти и гражданского общества является просвещение, контакты, образовательные программы, в том числе, с этой категорией граждан.