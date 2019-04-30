В США среди крупнейших нарушителей религиозной свободы назвали Россию и Китай

Российское законодательство, направленное против «экстремизма», не дает должного определения этого термина, что дает возможность государству преследовать за широкий объем ненасильственной, неполитической религиозной деятельности.

В опубликованном в США отчете о религиозной свободе в мире среди крупнейших нарушителей назвали, в частности, Китай и Россию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Отчет Комиссии США относительно международной религиозной свободы, которая является независимым и надпартийным органом федерального правительства США, подтверждает, что Китай и еще девять государств относятся к так называемым «странам, вызывающим особую обеспокоенность» ввиду нарушения религиозных свобод по классификации государственного департамента США, и рекомендует добавить в эту группу также Россию и еще пять стран», - говорится в сообщении.

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Такая рекомендация отражает беспокойство, что российское государство «ускорило свои репрессивные действия» против религиозных меньшинств в течение 2018 года.

В отчете упомянуты и другие страны-нарушители: Таджикистан, Судан и Вьетнам подавляют религиозную свободу под предлогом необходимости защиты общественного порядка или соображений национальной безопасности, нередко используя реальные или предполагаемые угрозы терроризма или массовых беспорядков, чтобы оправдать ограничение прав и «откровенное преследование собственного народа».

Как отмечается в отчете, некоторые страны, как то Россия, Китай, Эритрея или Туркменистан, ставят на религиозные или национальные меньшинства клеймо «экстремистов» отчасти потому, что их власти считают, что эти меньшинства находятся «под внешним воздействием».

Что касается России, в частности, в документе указано, что власти страны «продолжили преследовать «нетрадиционные» религиозные меньшинства штрафами, задержаниями и уголовными обвинениями под предлогом борьбы с экстремизмом», причем «российское законодательство, направленное против «экстремизма», не дает должного определения этого термина, что дает государству возможность преследовать за широкий объем ненасильственной, неполитической религиозной деятельности».

«На Северном Кавказе силовые структуры действовали с полной безнаказанностью, арестовывая и похищая людей, заподозренных даже в малейшей причастности к исламистам. В оккупированном Россией Крыму российские власти продолжили похищать, пытать и сажать крымских татар-мусульман по собственному желанию», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, российские силовики в оккупированном Крыму массово задерживают крымских татар по обвинению якобы в экстремистской деятельности, в частности, участии в международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир». Представители организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». В Украине деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена.