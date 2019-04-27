В аннексированном Крыму адвокат обжаловал приговор фигуранту «дела Веджие Кашка» Чапуху

Апелляционная жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Адвокат Айдер Азаматов обжаловал приговор подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя в отношении фигуранта «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха.

Фото апелляционной жалобы Азаматов опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно документу, жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминировали вымогательство средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

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Во время задержания стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась.

12 апреля 2019 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд обязал Айтана выплатить сумму, которую он должен покойной Веджие Кашка, а также оплатить расходы ее внучки Алие Кашка на судебные сборы.

17 апреля подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка»: Трубач, Дегерменджи и Аметов приговорены к 3 годам условно, Чапух - к 3,5 годам условно.